İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2026 Pazartesi / 28 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2795
  • EURO
    50,5902
  • ALTIN
    7138.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş Gençlerbirliği deplasmanında! İşte maçın muhtemel 11'leri
Spor

Beşiktaş Gençlerbirliği deplasmanında! İşte maçın muhtemel 11'leri

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ15 Mart 2026 Pazar 09:22 - Güncelleme:
Beşiktaş Gençlerbirliği deplasmanında! İşte maçın muhtemel 11'leri
ABONE OL

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü Natura Dünyası Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalacak. Müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele Bashiru, Traore, Göktan, Tongya, Metehan, Koita.

Beşiktaş: Ersin, Rıdvan, Uduokhai, Agbadou, Murillo, Asllani, Ndidi, Olaitan, Orkun, Cerny, Hyeon-gyu Oh.

Ligde oynadığı 25 karşılaşmada 13 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı futbol takımı, 46 puanla haftaya 4. sırada girdi.

Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Ankara temsilcisi, topladığı 25 puanla 12. basamakta kendine yer buldu.

Beşiktaş, sezonun ilk yarısında sahasında oynadığı müsabakada Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olmuştu.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı öncesinde iki eksik bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekipte savunma oyuncusu Emirhan Topçu ile forvet El Bilal Toure sakatlıklarını atlattı ve antrenmanlara çıkmaya başladı.

Hazır olmayan iki futbolcunun müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

KART CEZA SINIRINDAKİLER

Beşiktaş'ta iki oyuncu, Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde kart ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlı takımda Salih Uçan, Ankara deplasmanında kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa maçında cezalı olacak.

Ayrıca sakatlığı bulunan Emirhan Topçu da kart ceza sınırında yer alıyor.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.