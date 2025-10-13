İSTANBUL 21°C / 13°C
Spor

Beşiktaş, Gençlerbirliği mesaisinde

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçta Gençlerbirliği ile karşılaşacak Beşiktaş maçın hazırlıklarına teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde devam ediyor.

13 Ekim 2025 Pazartesi 14:46
Beşiktaş, Gençlerbirliği mesaisinde
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Beşiktaş bir günlük iznin ardından çalışmalarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmana ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan siyah-beyazlı ekip, taktiksel idmanlarla antrenmanı tamamlandı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.

