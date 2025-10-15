İSTANBUL 20°C / 14°C
Spor

Beşiktaş, Gençlerbirliği mesaisinde

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Beşiktaş maçın hazırlıklarına devam ediyor.

IHA15 Ekim 2025 Çarşamba 16:17 - Güncelleme:
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas ve taktik çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar yarın saat 11.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

