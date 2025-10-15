Beşiktaş, Gençlerbirliği mesaisinde

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas ve taktik çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar yarın saat 11.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.