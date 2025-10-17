İSTANBUL 22°C / 13°C
Spor

Beşiktaş Gençlerbirliği'ni ağırlıyor! İki takım 4 yıl sonra karşı karşıya

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Saat 17.00'de başlayacak mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. İki takım, Süper Lig'de 4 sezon aradan sonra yeniden karşı karşıya gelecek.

AA17 Ekim 2025 Cuma 10:38 - Güncelleme:
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak.

Mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Bir maçı eksik Beşiktaş, topladığı 13 puanla haftaya averajla 6. sırada giriş yaptı.

Süper Lig'e 4 sezon sonra yükselen Gençlerbirliği ise oynadığı 8 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayarak 5 puan topladı. Ankara ekibi, averajla 14. sırada yer aldı.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Siyah-beyazlılarda Gençlerbirliği maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor.

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Gökhan Sazdağı'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Demir Ege Tıknaz ile El Bilal Toure'nin karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

UDUOKHAİ KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta ligde üç sarı kartı bulunan savunma oyuncusu Felix Uduokhai, ceza sınırında yer alıyor.

Süper Lig'de Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Galatasaray maçlarında kart gören Uduokhai, Gençlerbirliği karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.

GENÇLERBİRLİĞİ İLE 4 SEZON SONRA KARŞILAŞACAK

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile Süper Lig'de 4 sezon sonra kozlarını paylaşacak.

Siyah-beyazlı takım, Ankara temsilcisiyle son olarak 2020-2021 sezonunda karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, son şampiyonluğunu yaşadığı 2020-2021 sezonunda İstanbul'da rakibine 1-0 yenilirken, Ankara'da oynanan maçta 3-0 galip geldi.

Gençlerbirliği, söz konusu sezonda ligi 20. sırada bitirmiş ve Süper Lig'e veda etmişti.

