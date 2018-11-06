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Beşiktaş, Genk maçı hazırlıklarına tek antrenmanla devam etti

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4'üncü maçında perşembe günü deplasmanda Genk ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

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Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak yapılan kondisyon ve taktik çalışması 1.5 saate yakın sürdü.

Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam eden antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah beyazlı ekip yarın saat 14.00'te özel uçakla Belçika'ya gidecek ve maçın oynanacağı Luminus Arena'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. 

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