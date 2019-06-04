Beşiktaş, Genk'in sağ kanadı Dieumerci Ndongala ile ilgileniyor
Belçika basını, Beşiktaş’ın Genk’te forma giyen Dieumerci Ndongala’yla ilgilendiğini öne sürdü.
Roma’dan kiralanan Daniele Verdi’nin sözleşmesinin bitmesi nedeniyle İspanyol ekibi Real Valladolid’in de Ndongala ile ilgilendiği belirtilen haberde, “Beşiktaş oyuncuyu satın alma bedeli olarak 2.5 milyon euro öneriyor” ayrıntısına yer verildi. Genk’te 28 maç oynayan 27 yaşındaki Kongolu sağ açığın 4 gol ve 4 asisti bulunuyor.
(Akşam)
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