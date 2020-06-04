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Spor

Beşiktaş George Floyd'u böyle andı

Beşiktaşlı futbolcular, antrenmanda siyah-beyaz tişörtleriyle George Floyd'un isminin baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdi ve Floyd'u andılar.

IHA04 Haziran 2020 Perşembe 15:20 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 15:20
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ABD’de polis memuru Derek Chauvin’in uzun süre diziyle boynuna bastırması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybeden siyahi vatandaş George Floyd’un ölümüne spor dünyası tepki göstermeye devam ediyor. Son olarak da Beşiktaş, George Floyd için paylaşım yaptı. Futbolcular, bugünkü antrenmanda siyah ve beyaz tişörtlüler olarak ikiye ayrılarak, sahadaki dizilişleriyle Floyd’un isminin baş harfleri olan G ve F yazdı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma ’George Floyd anısına #BlackLivesMatter’ notu düşüldü.

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