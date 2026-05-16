Karşılaşmanın ilk yarısında, daha çok topa oynayan taraf Beşiktaş olsa da golleri Çaykur Rizespor buldu. 18. dakikada Sagnan'ın pasında Ali Sowe, topu ağlarla buluşturdu. Ev sahibi ekip golden sonra da etkili geldi.

Art arda fırsatları harcayan Yeşil-Mavililer, 31. dakikada farkı 2'ye çıkardı. İlk golün sahibi Sowe, bu kez kafayı kullandı. İkinci yarıda ev sahibi ekip savunmaya çekildi. Beşiktaş, 55. dakikada baskısından sonuç aldı. 46'da oyuna giren Jota, Orkun'un asistinde farkı 1'e indirdi. 62'de 3 kişinin arasından sıyrılan Vaclav Cerny, şık bir vuruşla beraberliği getirdi. Kalan sürede Kartal, istediği golü bulamadı. Süper Lig'i 4. bitiren, Ziraat Türkiye Kupası'na yarı finalde veda eden Beşiktaş, ligin son maçında beraberliğe razı oldu.

Ali Sowe, Süper Lig tarihinde üst üste dört sezonda Beşiktaş'a gol atan üçüncü yabancı oyuncu oldu. Ali Sowe (2022/23, 2023/24, 2024/25 & 2025/26) Hugo Rodallega (2015/16, 2016/17, 2017/18 & 2018/19) Moussa Sow (2011/12, 2012/13, 2013/14 & 2014/15)