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Spor

Beşiktaş, Ghezzal ile anlaştı

Beşiktaş'ın bonservisini almak istediği Rachid Ghezzal ile görüşmeler olumlu gidiyor. Cezayirli yıldız ile anlaşma sağlandı. Ghezzal'in, takımı Leicester City'yi de ikna etmesi bekleniyor.

10 Temmuz 2021 Cumartesi 09:18 - Güncelleme: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 09:18
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Beşiktaş adına geçen sezon oldukça başarılı bir sezon geçiren ve asist kralı olan Rachid Ghezzal'ın transferi gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

TRT Spor'da yayınlanan 'Gündem Futbol Transfer ' programında konuşan gazeteci Fatih Doğan, "Ghezzal ile Beşiktaş anlaştı. Ghezzal, Leicester City ile ilk görüşmeyi yapacak ve 'Beşiktaş ile anlaştım, kolaylık sağlayın' diyecek. Şimdi top diğer tarafta. Görüştüğüm bir yönetim kurulu üyesi de, 'Ghezzal'dan haber bekliyoruz, gelişmeler olumlu' dedi" şeklinde konuştu.

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