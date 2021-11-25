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Spor

Beşiktaş, Giresunspor hazırlıklarına ara vermeden başladı

Şampiyonlar Ligi'den dün oynadığı maçta Ajax'a 2-1 yenilen Beşiktaş, Süper Lig'de GZT Giresunspor yapacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

AA25 Kasım 2021 Perşembe 16:02 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 16:02
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Süper Lig'in 14. haftasında 27 Kasım Cumartesi günü GZT Giresunspor'u konuk edecek Beşiktaş hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman, 1,5 saate yakın sürdü.

Ajax maçında oynayan futbolcular koşuyla günü tamamlarken, diğer oyuncular çeşitli pas çalışmaları ve kanat organizasyonları üzerinde durdu.

İdman yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayarak kampa girecek.

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