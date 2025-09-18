İSTANBUL 24°C / 16°C
Spor

Beşiktaş Göztepe deplasmanında! Siyah-beyazlılarda 3 eksik

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, yarın Göztepe ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü'nün yanı sıra sakatlığı bulunan orta saha oyuncuları Salih Uçan ve Wilfred Ndidi, zorlu müsabakada görev yapamayacak.

18 Eylül 2025 Perşembe 10:25
Beşiktaş Göztepe deplasmanında! Siyah-beyazlılarda 3 eksik
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş'ın 6 puanı bulunuyor.

Süper Lig'de çıktığı 5 mücadelede 2 galibiyet ve 3 beraberlik alan Göztepe ise 9 puana sahip.

Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde üst üste 2. maçını kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta 3 futbolcu, Göztepe maçında forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü'nün yanı sıra sakatlığı bulunan orta saha oyuncuları Salih Uçan ve Wilfred Ndidi, müsabakada görev yapamayacak.

Sakatlığı geçen ve antrenmanlara başlayan Mustafa Hekimoğlu'nun kadroda olup olmayacağına ise teknik ekip karar verecek.

JOTA SİLVA GÖREV BEKLİYOR

Beşiktaş'ın yeni transferi Jota Silva, Göztepe karşısında görev verilmesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'tan kiralık olarak transfer edilen Portekizli kanat oyuncusu, teknik direktör Sergen Yalçın'dan forma bekliyor.

Öte yandan İskoç ekibi Glasgow Rangers'dan transfer edilen Rıdvan Yılmaz ise şans bulması durumunda bin 230 gün sonra siyah-beyazlı formaya kavuşacak.

BEŞİKTAŞ, GÖZTEPE'Yİ SON 3 MAÇTA YENEMEDİ

Siyah-beyazlı ekip, Göztepe'yi oynadığı son 3 maçta mağlup edemedi.

Beşiktaş ile İzmir temsilcisinin geçen sezonki randevularında siyah-beyazlılar, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

Süper Lig'de evinde 4-2 yenilen, deplasmanda da 1-1'lik beraberlik alan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise sahasında İzmir ekibine 3-1 kaybetti.

