Beşiktaş Göztepe maçı hangi kanalda, şifreli mi? Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman saat kaçta?
Beşiktaş Göztepe maçı hangi kanalda, şifreli mi? Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman saat kaçta? sorularının yanıtları tüm taraftarlar tarafından merak ediliyor. Beşiktaş ile Göztepe, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 51. kez karşı karşıya gelmiş olacak. Beşiktaş ile Göztepe 51. randevuda buluşacak. İki takım arasında geride kalan maçlardan 25'ini Beşiktaş, 9'unu Göztepe kazandı. Beşiktaş ile Göztepe arasında geride kalan maçlarda en farklı skora siyah-beyazlılar imza attı. 2001-2002 sezonunda İzmir'de yapılan maçtan Beşiktaş 6-0 galip ayrıldı. Beşiktaş Göztepe maçı için nefesler tutuldu.
Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor'a 3-0 yenilen Beşiktaş, 2. haftada İzmir ekibi Göztepe ile 51. randevuda buluşacak. Heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde Beşiktaş Göztepe maçı hangi kanalda, şifreli mi? Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman saat kaçta? sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Beşiktaş ile Göztepe, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 51. kez karşı karşıya gelmiş olacaklar. İki takım arasında geride kalan maçlardan 25'ini Beşiktaş, 9'unu Göztepe kazandı. Beşiktaş Göztepe maçı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..
BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?
Beşiktaş Göztepe maçı beIN SPORTS kanalından canlı yayınlayacak.
BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Beşiktaş, 23 Ağustos Cuma akşamı Vodafone Park'ta resmi bir karşılaşma yapacak. Siyah-beyazlı ekip ile Göztepe arasında saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Beşiktaş ile Göztepe, İstanbul'da 26. kez karşılaşacak.
Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 25 lig maçında Beşiktaş 15, Göztepe 3 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere bitti. Siyah-beyazlıların 47 golüne, sarı-kırmızılılar 22 golle yanıt verdi.
FARKLI SKORLAR
Beşiktaş ile Göztepe arasında geride kalan maçlarda en farklı skora siyah-beyazlılar imza attı.
2001-2002 sezonunda İzmir'de yapılan maçtan Beşiktaş 6-0 galip ayrıldı.
Göztepe ise toplam 9 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 sezonunda evinde 3-0 galip geldi.
Öte yandan, 2002-2003 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 7-3 kazandığı maç, filelere giden toplam 10 golle ligdeki 50 randevu içinde en yüksek skorlu müsabaka olarak kayıtlara geçti.
51. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER
Beşiktaş ile Göztepe, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 51. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 50 maçtan 25'ini Beşiktaş, 9'unu Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 80-46 üstünlüğü bulunuyor.
Geçen sezonun ilk yarısında İzmir'deki maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. İkinci yarıda İstanbul'daki müsabakada ise gülen taraf 1-0'lık skorla Beşiktaş oldu.
Beşiktaş ile Göztepe, İstanbul'da 26. kez karşılaşacak.
Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 25 lig maçında Beşiktaş 15, Göztepe 3 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere bitti. Siyah-beyazlıların 47 golüne, sarı-kırmızılılar 22 golle yanıt verdi.
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