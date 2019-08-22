Beşiktaş Göztepe maçı hangi kanalda, şifreli mi? Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman saat kaçta? Beşiktaş Göztepe maçı hangi kanalda, şifreli mi? Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman saat kaçta? sorularının yanıtları tüm taraftarlar tarafından merak ediliyor. Beşiktaş ile Göztepe, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 51. kez karşı karşıya gelmiş olacak. Beşiktaş ile Göztepe 51. randevuda buluşacak. İki takım arasında geride kalan maçlardan 25'ini Beşiktaş, 9'unu Göztepe kazandı. Beşiktaş ile Göztepe arasında geride kalan maçlarda en farklı skora siyah-beyazlılar imza attı. 2001-2002 sezonunda İzmir'de yapılan maçtan Beşiktaş 6-0 galip ayrıldı. Beşiktaş Göztepe maçı için nefesler tutuldu.