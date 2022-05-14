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Spor

Beşiktaş, Göztepe maçı için İzmir'de

Süper Lig'in 37. hafta mücadelesinde deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, karşılaşma için İzmir'e geldi.

AA14 Mayıs 2022 Cumartesi 21:39 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş, İzmir'e geldi.

Özel uçakla Adnan Menderes Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, taraftarlar karşıladı.

Minik taraftarlar, futbolcular ve teknik direktör Valerien Ismael'den imza aldı.

Siyah-beyazlı kafile, daha sonra konaklayacağı otele geçti.

Beşiktaş'ın Göztepe müsabakası kamp kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:

Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Josef de Souza, Georges-Kevin N'Koudou, Michy Batshuayi, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatcı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Umut Meraş, Alex Teixeira.

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