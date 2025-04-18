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Spor

Beşiktaş, Göztepe maçına hazır

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile oynayacağı deplasman maçı öncesindeki hazırlıklarını noktaladı.

AA18 Nisan 2025 Cuma 14:02 - Güncelleme:
Beşiktaş, Göztepe maçına hazır
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirildi.

Kondisyon ve taktik çalışan futbolcular, pas idmanıyla antrenmana devam etti. Çalışma taktik çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar bugün saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kalkacak özel uçakla İzmir'e gidecek.

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