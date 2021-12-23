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Spor

Beşiktaş-Göztepe maçının VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu

Süper Lig'in 18. haftası Beşiktaş-Göztepe maçı ile son erecek. Maçın VAR hakemi olarak Yaşar Kemal Uğurlu'nun görev yapacağı açıklandı.

23 Aralık 2021 Perşembe 13:13 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 13:13
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Beşiktaş, Sergen Yalçın dönemi sonrası yaralarını sarmaya çalışıyor... Önder Karaveli yönetiminde Kayserispor'u yenen, Kadıköy'de Fenerbahçe derbisinde 1 puan çıkaran Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Siyah beyazlılar, evinde 3 puana uzanıp çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. 2 maçtır kaybeden ve düşme hattında bulunan Göztepe ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak.

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Göztepe maçını Ümit Öztürk yönetecek. Maçın VAR hakemi olarak Yaşar Kemal Uğurlu'nun görev yapacağı açıklandı.

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