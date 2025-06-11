Beşiktaş, Gülşah Duman Bıçakçı'yı renklerine bağladı

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında Gülşah Duman Bıçakçı'yı transfer etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımımız, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Gülşah Duman Bıçakçı ile sözleşme imzaladı. Profesyonel kariyerine 2011 yılında kulübümüz altyapısında başlayan basketbolcumuz gard pozisyonunda görev yapmaktadır. Gülşah Duman Bıçakçı'ya Beşiktaş ailesine yeniden hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." denildi.
32 yaşındaki basketbolcu, geçen sezon BOTAŞ'ta forma giydi.