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Spor

Beşiktaş, Güven Yalçın'ı Lecce'ye kiraladı

İtalya Serie B ekiplerinden Lecce, Beşiktaş'ın genç yıldızı Güven Yalçın'ı kadrosuna kattı.

DHA30 Ocak 2021 Cumartesi 23:04 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 Cumartesi 23:29
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Ara transfer döneminde Everton'dan eski oyuncusu Cenk Tosun'u sezon sonuna kadar kiralayan Beşiktaş, diğer yandan oyuncularına gelen teklifleri de değerlendiriyor.

Siyah beyazlılar, genç santrfor Güven Yalçın'ı daha fazla süre alması için kiralamaya karar verdi. 22 yaşındaki oyuncuya İtalya Serie B ekiplerinden Lecce'nin resmi teklifinin olduğu öğrenildi. Kulüplerin anlaşması halinde, Güven sezonun geri kalan kısmını İtalya'da geçirecek.

Güven Yalçın'a Portekiz liginden de tekliflerin olduğu belirtildi.

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