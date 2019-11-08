Beşiktaş, hakem kurbanı

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BEŞİKTAŞ, dün akşam Braga karşısında Litvanyalı hakem Gediminas Mazeika’nın iki kritik hatalı kararı ile adeta kurban edildi. Maçta Portekiz ekibi 2-1 öndeyken gelişen Beşiktaş atağında karambolde kimse topa vuramadı, kaleci Eduardo topa hamle yaptığında Boyd’u düşürdü. Ancak hakem bu penaltıyı es geçti. 44. dakikada Lens’in Palhinha’ya yaptığı faul sarı kart bile gerektirmezken, Mazeika kırmızıyı çıkarttı. Bir penaltısı verilmeyen ve ikinci yarı 10 kişi oynamak zorunda kalan Kartal’ın tüm direnci kırılmış oldu.