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Spor

Beşiktaş, Hatayspor maçına 100. yıl formasıyla çıkacak

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor karşılaşmasında, Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak hazırlanan yeni formasıyla mücadele edecek.

AA20 Aralık 2023 Çarşamba 14:01 - Güncelleme:
Beşiktaş, Hatayspor maçına 100. yıl formasıyla çıkacak
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçta Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hazırlanan formayla mücadele edecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonuna yapılan başvuru sonucunda, siyah-beyazlı takım Cumhuriyet'in 100. yılında oynayacağı son maçta özel bir forma giyecek.

Beşiktaş'ın ay-yıldızlı arması, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı ve imzası, 100. yıl logosu ve kulübün kurucuları ile onursal başkanlarının isimlerinin yer aldığı forma, ilk kez siyah-oyuncuların sırtında olacak.

Atakaş Hatayspor-Beşiktaş maçı, 25 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Mersin Stadı'nda yapılacak.

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