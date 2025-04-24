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Spor

Beşiktaş, Hatayspor maçına hazır

Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçında Hatayspor ile karşılaşacak Beşiktaş maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA24 Nisan 2025 Perşembe 16:02 - Güncelleme:
Beşiktaş, Hatayspor maçına hazır
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki idman 1 saat 15 dakika sürdü.

5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan antrenman, taktiksel koşu çalışmasıyla devam etti. İdman, üç takım halinde dar alanda oynanan maçlarla tamamlandı.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARIN HAYALİ GERÇEK OLDU

Siyah-beyazlı ekibin bugünkü antrenmanında Beşiktaşlı taraftar Zafer Altınışık'ın takımla bir araya gelme hayali gerçek oldu.

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde ikamet eden, 2009 yılında geçirdiği bir trafik kazasında boynundan aşağısı felç kalarak yatağa bağımlı hale gelen siyah-beyazlı taraftar Zafer Altınışık, futbolcular ve teknik heyetle bir araya geldi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nın desteği ve Kızılören Kaymakamı Bilal Çitil'in girişimleriyle İstanbul'a gelen Altınışık, antrenmanı ziyaret edip futbolcularla buluştu.

Teknik direktör Solskjaer'in ismi yazılı forma hediye ettiği Altınışık, oyuncularla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan futbol A takım ve Nevzat Demir Tesisi Koordinatörü Tuğkan Keçecioğlu da Kaymakam Çitil'e ismi yazılı forma hediye etti.

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