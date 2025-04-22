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Spor

Beşiktaş, Hatayspor maçının taktiğini çalıştı

Süper Lig'in 33. haftasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş maçın hazırlıklarını sürdürdü.

IHA22 Nisan 2025 Salı 15:51 - Güncelleme:
Beşiktaş, Hatayspor maçının taktiğini çalıştı
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.45'te basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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