İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2025 Çarşamba / 25 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,2828
  • EURO
    43,7273
  • ALTIN
    4094.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Beşiktaş, Hatayspor mesaisinde

Süper Lig'in 33. haftasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş maçın hazırlıklarını sürdürdü.

IHA23 Nisan 2025 Çarşamba 15:23 - Güncelleme:
Beşiktaş, Hatayspor mesaisinde
ABONE OL

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel ve şut çalışmalarıyla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Hatayspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını yarın saat 11.45'te basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.