Beşiktaş hazırlık maçında 3 golle mağlup oldu

Beşiktaş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u ağırladı.

Siyah-beyazlılar maça Ersin, Onur, Tayyip Talha, Paulista, Amir, Salih, Chamberlain, Ricardo, Rafa, Joao Mario, Immobile 11'iyle başladı.

İstanbulspor ise İsa Doğan, Duhaney, Okan, Fatih, Yusuf Ali, İsa Dayaklı, Dijlan, Şeref, Kerem, Alieu, Emir Kaan 11'iyle sahada yer aldı.

Maçın ilk yarısının büyük bölümü golsüz geçilirken İstanbulspor 42. dakikada Emir Kaan Gültekin'in golüyle 1-0 öne geçti ve devre bu skorla tamamlandı.

Karşılaşmanın 50. dakikasında Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın golüyle beraberliği yakalarken İstanbulspor'da Gaoussou Diarra 85'te takımını yeniden öne geçirdi. Florian Loshaj ise 90. dakikada penaltıdan kaydettiği golle skoru belirledi.

RAFA SILVA VE OXLADE-CHAMBERLAIN SAKATLANDI

Beşiktaş'ta maç ilk 11'de başlayan isimlerde Rafa Silva ve Alex Oxlade-Chamberlain sakatlandı.

Her iki futbolcu da sakatlıkları nedeniyle maça devam edemedi.

ELAN RICARDO İLK MAÇINA ÇIKTI

Beşiktaş'ın ara transferde kadrosuna kattığı isimlerden Elan Ricardo ilk maçına çıktı.

Ricardo, İstanbulspor karşısında ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi.

21 yaşındaki futbolcu Süper Lig ve Türkiye Kupası'ndaki maçlarda görev yapmamıştı.