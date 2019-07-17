Beşiktaş hazırlık maçında Pendikspor'u 2-1 mağlup etti
Beşiktaş ilk hazırlık maçında Pendikspor'u Güven Yalçın ve Orkan Çınar'ın golleriyle 2-1 mağlup etti.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Pendikspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 2-1'lik skorla kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller, 43. dakikada Güven Yalçın ve 82. dakikada Orkan Çınar'dan geldi. Pendikspor'un tek sayısını 47. dakikada Ozan kaydetti.
Beşiktaş karşılaşmaya, Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Caner, Oğuzhan, Dorukhan, Ljajic, Quaresma, Lens ve Güven 11'iyle çıkarken; yedek kulübesinde Utku, Ersin, Kerem, Alpay, Roco, Ahmet, Erdem, Muhayer, Necip, Orkan, Oğuzhan Akgün, Umut, Erdoğan, İlkay, Kartal Kayra isimleri yer aldı.
Beşiktaş, sıradaki hazırlık maçında 21 Temmuz'da 18:30'da Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.
BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI
21 Temmuz Pazar:
18.30 Beşiktaş-Kocaelispor (Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)
27 Temmuz Cumartesi:
17.00 Beşiktaş-CD Eibar (Kössen)
29 Temmuz Pazartesi:
18.00 Beşiktaş-Apollon Larisas (Bischofshofen)
2 Ağustos Cuma:
18.00 Beşiktaş-Udinese (Groedig Goldberg)
4 Ağustos Pazar:
17.00 Beşiktaş-Brescia (Groedig Goldberg)
10 Ağustos Cumartesi:
20.00 Beşiktaş - Panathinaikos (Atatürk Olimpiyat)
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