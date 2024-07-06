Beşiktaş hazırlık maçında sessiz kaldı!

Giovanni van Bronckhorst yönetminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Tuncay Şanlı'nın teknik direktörlüğünü yaptığı TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla birlikte Van Bronckhorst, Siyah-Beyazlılar'ın başında çıktığı ilk maçtan beraberlikle ayrlıdı.
Beşiktaş'ın kalan hazırlık maçı programı şöyle:
13 Temmuz Cumartesi
18.30 Beşiktaş – GNK Dinamo Zagreb (Stadium Lendava)
17 Temmuz Çarşamba
18.30 Beşiktaş – FC Shakhtar Donetsk (Sports Park Radomlje)
20 Temmuz Cumartesi
19.00 Beşiktaş – Grazer AK (Stadion Wildon)