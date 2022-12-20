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Spor

Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası 5.turunda Şanlıurfaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

IHA20 Aralık 2022 Salı 19:39 - Güncelleme:
Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Şanlıurfaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın saat 21.00'de Vodafone Park'ta Şanlıurfaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarını sürdürürken basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman; pas, stretching ve hücum organizasyonuyla devam etti. Antrenman, yapılan taktik çalışmayla sona erdi.

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