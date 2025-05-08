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Spor

Beşiktaş hazırlıklarını taraftara açık antrenmanla sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını taraftara açık antrenmanla sürdürdü.

AA8 Mayıs 2025 Perşembe 18:59 - Güncelleme:
Beşiktaş hazırlıklarını taraftara açık antrenmanla sürdürdü
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 11 Mayıs Pazar günü Adana Demirspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına taraftara açık antrenmanla devam etti.

Tüpraş Stadı'nda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başlarken, yarı sahada yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılarda dinlendirilen Gabriel Paulista ile hafif ağrısı olan Mustafa Hekimoğlu'nun yanı sıra sakatlığı bulunan oyuncular Elan Ricardo, Emirhan Topçu, Salih Uçan ve Ernest Muçi, takımla çalışmadı.

İdmanın başlangıcında başkan Serdal Adalı ile Ole Gunnar Solskjaer, bir süre sohbet etti.

UEFA Pro Lisans antrenörlük belgesi almak için stajını Beşiktaş Futbol A Takımı'nda yapacak siyah-beyazlı eski futbolcu Daniel Pancu da antrenmandan önce taraftarı selamladı.

Antrenmanın ardından Beşiktaşlı futbolcular, taraftarlarla bir araya gelerek fotoğraf çekilip, imza dağıttı.

Başkan Adalı, çalışmanın sonunda siyah-beyazlı taraftarların çağrısıyla 'üçlü' çektirdi.

Beşiktaş, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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