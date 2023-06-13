Beşiktaş Hentbol Takımı'na İspanyol başantrenör

Beşiktaş Hentbol Takımı yeni sezona yeni bir antrenör ile başlayacak. Başantrenörlük görevine İspanyol Oliver Roy Camino getirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Barcelona başta olmak üzere çeşitli kulüplerde görev alan ve iki kez EHF Şampiyonlar Ligi kupası kazanan tecrübeli teknik adamın kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inanıyoruz. Oliver Roy Camino'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin der, başarılar dileriz." denildi.

Oliver Roy Camino, daha önce görev aldığı Barcelona, Sant Esteve Sesrovires, OAR Gracia Sabadell, Sant Marti-Adrianenc ve Zamalek'te önemli başarılar yaşamıştı.