  • Beşiktaş hentbolda 19. şampiyonluk için sahaya çıkıyor: Play-off'ta kritik 8. hafta
Spor

Beşiktaş hentbolda 19. şampiyonluk için sahaya çıkıyor: Play-off'ta kritik 8. hafta

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de play-off ve play-out etaplarında 8. hafta heyecanı başlıyor. Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, bu hafta rakibini yenerse 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek tarihindeki 19. kupayı kaldıracak. İşte detaylar...

AA30 Nisan 2026 Perşembe 09:56
Beşiktaş hentbolda 19. şampiyonluk için sahaya çıkıyor: Play-off'ta kritik 8. hafta
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de play-off ve play-out etaplarına 8. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre haftanın maçlarının programı şöyle:

Play-off

Yarın:

16.00 Altınpost Giresunspor - İstanbul Gençlik (Hüseyin Avni Alparslan Spor Kompleksi)

2 Mayıs Cumartesi:

17.00 Beşiktaş - Spor Toto (Süleyman Seba)

19.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor - Nilüfer Belediyespor (Beşirli)

Play-out

2 Mayıs Cumartesi:

14.00 Güneysuspor - Rize Belediyespor (Güneysu)

14.00 Köyceğiz Belediyespor - Beykoz Belediyespor (Köyceğiz)

BEŞİKTAŞ, 19'UNCU ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEBİLİR

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, bu hafta rakibini yenerse play-off bitimine 2 hafta kala 2025-2026 şampiyonluğunu garantilemiş olacak.

Beşiktaş, Hentbol Erkekler Süper Lig'de 19'uncu şampiyonluğuna ulaşacak.

Siyah-beyazlı takım Hentbol Erkekler Süper Lig tarihinde 1980, 1981, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2024 ve 2025 tarihlerinde şampiyonluk kupasını kaldırmıştı.

Beşiktaş, bu sezon da mutlu sona ulaşırsa, üst üste 3'üncü şampiyonluğunu elde edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Bartın'da feci kaza: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

