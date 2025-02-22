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Spor

Beşiktaş, hentbolda Avrupa Kupası'na veda etti

Türkiye EHF Avrupa Kupası'nda mücadele eden Beşiktaş Hentbol Takımı, Norveç ekibi Runar Sandefjord'a 30-29 mağlup oldu ve turnuvadan elendi.

IHA22 Şubat 2025 Cumartesi 22:52 - Güncelleme:
Beşiktaş, hentbolda Avrupa Kupası'na veda etti
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Hentbolda Türkiye EHF Avrupa Kupası'nda temsil eden Beşiktaş, Son 16 Turu rövanş maçında Norveç ekibi Runar Sandefjord'a 30-29 mağlup olarak, turnuvaya veda etti.

EHF Avrupa Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Beşiktaş, Norveç ekibi Runar Sandefjord karşı karşıya geldi.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 14-13 geride kapatan siyah-beyazlılar, maçı da 30-29 kaybetti. Beşiktaş, Norveç'te oynanan ilk maçta rakibiyle 35-35 berabere kalmıştı. Bu sonuçla siyah-beyazlılar Avrupa defterini kapattı.

Öte yandan THF Başkanı Mesut Çebi de maçı protokol tribününden takip etti.

  • Beşiktaş Hentbol
  • Runar Sandefjord
  • EHF Avrupa Kupası

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