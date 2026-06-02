  • Beşiktaş Hentbol'da Ruben Garabaya dönemi
Beşiktaş Hentbol'da Ruben Garabaya dönemi

Beşiktaş Hentbol Takımı, başantrenörlük görevine İspanyol çalıştırıcı Ruben Garabaya Arenas'ın getirildiğini açıkladı.

AA2 Haziran 2026 Salı 18:11
Beşiktaş Hentbol Takımı'nda başantrenörlük görevine İspanyol Ruben Garabaya Arenas'ın getirildiğini duyuruldu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş Hentbol Takımı'mızın başantrenörlük görevine Ruben Garabaya Arenas getirildi. Ruben Garabaya Arenas'a 'hoş geldin' diyor, görevinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

47 yaşındaki başantrenör, antrenörlük kariyerine 2017-2018 sezonunda BM Logrono La Rioja 19 Yaş Altı Takımı'nda başladı. Arenas, son olarak 2025-2026 sezonunda EHF Şampiyonlar Ligi takımlarından Eurofarm Pelister'da başantrenörlük görevi yaptı.

Beşiktaş, 2023-2024 sezonu başından itibaren 3'er Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın yanı sıra 2 kez de Süper Kupa'yı kazanan başantrenör Oliver Roy Camino ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

