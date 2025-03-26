Beşiktaş iç sahada Galatasaray'a karşı avantajlı

Geride kalan sezonlarda iki ekip, Tüpraş Stadı'nda 8 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 6'sını siyah-beyazlılar kazanırken, sarı-kırmızılı takım bir galibiyet elde edebildi. Derbilerde bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.



"Yeni Dolmabahçe"de Galatasaray'a büyük üstünlük kuran Beşiktaş, 4 maçta rakibinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

Siyah-beyazlılar, bir maçın dışında 7 derbide de gol atmayı başardı. Beşiktaş, söz konusu müsabakalarda 14 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.



İLK DERBİ BERABERE BİTTİ

Yenilenen statta ilk kez 2016-2017 sezonunda karşı karşıya gelen iki ekip arasındaki derbide kazanan çıkmadı.

Eren Derdiyok ve Bruma'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde bitiren Galatasaray'a siyah-beyazlılar, ikinci yarıda Marcelo ve Cenk Tosun ile cevap verdi.

Böylece ilk derbi 2-2 berabere sona erdi.

BEŞİKTAŞ, 6'DA 6 YAPTI

Tüpraş Stadı'nda oynanan sonraki 6 derbi maçta Beşiktaş, Galatasaray'ın "Dolmabahçe"den puanla ayrılmasına izin vermedi.

Beşiktaş, 2017-2018'deki derbiyi 3-0 üstünlükle geçti. Ev sahibi ekip, Galatasaray'a karşı yeni evindeki ilk galibiyetini Cenk Tosun, Dusko Tosic ve Alvaro Negredo'nun golleriyle elde etti.

Beşiktaş daha sonra iç sahada oynanan iki maçı da 1-0 kazandı. Siyah-beyazlı futbolcu Adem Ljajic, 2018-2019 sezonundaki derbide sahneye çıkan isim oldu. Beşiktaş, Ljajic'in penaltıdan kaydettiği golle maçı kazanırken 2019-2020 sezonundaki galibiyet Umut Nayir'in kafa golüyle geldi.

"Kara kartal", 2020-2021 sezonunda Tüpraş Stadı'nda Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Josef de Souza ve Georges-Kevin N'Koudou kaydettiği gollerle Beşiktaş'ın 3 puanında pay sahibi oldu.

Sonraki iki sezonda Galatasaray derbilerde ilk golü atıp öne geçse de Beşiktaş, Dolmabahçe'den galibiyetle ayrılmasını bildi. Galatasaray, 2021-2022 sezonunda Cicaldau'nun golüyle öne geçtiği müsabakayı Cyle Larin'in golleri sonrası kaybetti.

Sonraki sezon Mauro Icardi'yle öne geçen sarı-kırmızılı takıma Romain Saiss, Amir Hadziahmetovic ve Vincent Aboubakar ile cevap veren siyah-beyazlı ekip, 3 puana 3-1'lik skorla ulaştı.



BEŞİKTAŞ, GEÇEN SEZON İLK KEZ KAYBETTİ

İki ekip arasında Tüpraş Stadı'nda oynanan derbilerde siyah-beyazlı takım, geçen sezon ilk kez sahadan mağlup ayrıldı.

Tarihinin en kötü dönemlerinden birini 2023-2024 sezonunda yaşayan Beşiktaş, konuk ettiği Galatasaray'a 1-0 kaybetti.

Sarı-kırmızılı ekip, Moatasem Al-Musrati'nin müsabakanın başında kendi kalesine attığı golle Dolmabahçe'den 3 puanla ayrılmayı başardı.

Siyah-beyazlılar ise yeni evinde oynadığı Galatasaray derbilerinde ilk kez gol sevinci yaşayamadı.

Tüpraş Stadı'nda oynanan maçlar: