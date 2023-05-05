Beşiktaş iç transferde hareketli! 3 futbolcuyla masaya oturuluyor

Süper Lig'de 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Beşiktaş'ta gözler sözleşmeleri bitecek oyunculara çevrildi.

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş yönetiminin performanslarıyla takımın son dönemdeki çıkışında önemli rol oynayan Cenk, Mert ve Salih'in mukavelesinde ekonomik iyileştirme yaparak 2'şer yıl daha uzatacağı aktarıldı.

Ayrıca haberde gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Siyah-beyazlıların ilk etapta sağ stoper, 6 numara, kanat ve 10 numara arayışında olduğu, bu 4 takviyeyi Haziran'da bitireceği aktarıldı.

Cenk bu sezon attığı ve attırdığı gollerle opsiyonu eline almış ve maaşı da 10 milyon TL'den 18'e yükselmişti. Siyah-beyazlılarda Salih 8 milyon, Mert Günok ise 10 milyon TL kazanıyor.