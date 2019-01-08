İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,497
  • 6,2817
  • 226.325
  • 90.304
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş için Aliou Dieng iddiası

Kadrosuna genç oyuncu transferi yapmak isteyen Beşiktaş için Cezayir'den sürpriz bir iddia geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Devre arası transfer döneminde kadrosuna Burak Yılmaz ve Isımat-Mirin'i katan Beşiktaş için Cezayir'den sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Cezayir'in Competition sitesinin haberine göre Beşiktaş, scout ekibinin takip ettiği Cezayir Ligi takımlarından MC Algier'in 21 yaşındaki Malili orta sahası Aliou Dieng ile ilgileniyor.

BEŞİKTAŞ'A CEVAP: ''YAZIN GELİN...''

Beşiktaş'ın önlibero pozisyonunda oynayan Malili futbolcu için Cezayir ekibiyle görüştüğü MC Algier takımının da futbolcuyu şimdi değil yazın satmayı düşündüğü belirtildi.

Piyasa değeri 400 bin euro olan Aliou Dieng, bu sezon Cezayir Ligi'nde 14 maça çıktı. Malili futbolcu, ülkesinin U23 takımında da forma giyiyor.

(Sporx)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"Kimse Türkiye'den terör örgütüne güvence vermesini beklemesin"

'Kimse Türkiye'den terör örgütüne güvence vermesini beklemesin'

Başkan Erdoğan'dan Deniz Çakır'a sert tepki: Faşistliğin en sefil hali

Başkan Erdoğan'dan Deniz Çakır'a sert tepki: Faşistliğin en sefil hali

Hakaretler yağdırdı: Ukalalığı bırak, adam ol

Hakaretler yağdırdı: Ukalalığı bırak, adam ol

'Bize yapılan 4 buçuk milyar saldırıdan NATO sorumlu'

'Bize yapılan 4 buçuk milyar saldırıdan NATO sorumlu'

'Altıntaş'ı FETÖ toplantılarında gördüm'

'Altıntaş'ı FETÖ toplantılarında gördüm'

Dünyanın en büyüğü olacak

Dünyanın en büyüğü olacak

İran'a hiç beklemediği yerden darbe: Onaylandı

İran'a hiç beklemediği yerden darbe: Onaylandı

Vatandaşlara büyük müjde: Faturayı devlet karşılayacak

Vatandaşlara büyük müjde: Faturayı devlet karşılayacak
 

POPÜLER HABERLER

Öğrencisinin öldürdüğü Ceren Damar Şenel´in düğün görüntüsü gözyaşına boğdu

Öğrencisinin öldürdüğü Ceren Damar Şenel´in düğün görüntüsü gözyaşına boğdu

Süper Lig'de değeri en çok artan futbolcular!

Süper Lig'de değeri en çok artan futbolcular!

Müge Anlı'da Palu Ailesi kan dondurdu! Türkiye böyle iğrençlik duymadı!

Müge Anlı'da Palu Ailesi kan dondurdu! Türkiye böyle iğrençlik duymadı!

3600 ek göstergede son durum bu formülle lise mezunları polis emekli öğretmen...

3600 ek göstergede son durum bu formülle lise mezunları polis emekli öğretmen...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA