Transferin hızlı takımlarından biri olan Beşiktaş, rotayı tamamen Portekiz'e çevirdi. 2 gündür Portekiz'de bulunan Başkan Serdal Adalı, Benfica ile görüşmelerini tam gaz sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar, transferi zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama olarak bitirmeyi planlıyor. Kökçü ile yapılan anlaşma 1+4 ya da direkt 5 sene olacak. Görüşmelerde milli oyuncunun net tavrı da etkili oluyor.

24 yaşındaki yetenekli oyuncu, Beşiktaş dışında gelen tüm teklifleri geri çevirdi. Kökçü, Kartal'da oynamak istediğini net olarak ifade etti. Oyuncu, ayrılmak için Benfica'ya baskı yapıyor. Görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor. Kısa süre içinde transferin sonlandırılması planlanıyor. Piyasa değeri 30 milyon euro olan Orkun'un kontratı 2028 yılının haziran ayında bitiyor.