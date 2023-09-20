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Spor

Beşiktaş için Konferans Ligi heyecanı yarın akşam başlıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk maçında Beşiktaş, yarın deplasmanda Belçika temsilcisi Club Brugge ile mücadele edecek. Grubu lider olarak tamamlamak isteyen siyah beyazlılar, her maça galibiyet parolasıyla çıkacak.

IHA20 Eylül 2023 Çarşamba 10:41 - Güncelleme:
Beşiktaş için Konferans Ligi heyecanı yarın akşam başlıyor
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk haftasında Club Brugge'a konuk olacak. Yarın Jan Breydel Stadı'nda oynanacak ve Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov'un yöneteceği müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlılar, Konferans Ligi macerasına 2. turdan başladı. Kartal, Arnavutluk temsilcisi Tirana, Azerbaycan takımı Neftçi Bakü ve Ukrayna'dan Dinamo Kiev'i eleyerek gruplara kaldı.

AVRUPA'DA 236. KARŞILAŞMA

Beşiktaş, Club Brugge maçıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 236. mücadelesini oynayacak. Geride kalan 235 müsabakada siyah-beyazlı takım, 89 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 310 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 349 gol gördü.

BU SEZON NAMAĞLUP

Kara Kartal, bu sezon Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 6 müsabakadan da galibiyetle ayrıldı. 2. Eleme Turu'nda Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 3. Eleme Turu'nda ise Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'le geçti. Play-off'ta da Mircea Lucescu'nun takımı Dinamo Kiev'i ise 3-2 ve 1-0 yenerek namağlup ünvanını sürdürdü.

CLUB BRUGGE'LA 4. KEZ

Beşiktaş, Club Brugge ile Avrupa sahnesinde 4. kez rakip olacak. Geride kalan 3 müsabakanın 2'sini Brugge, 1'ini ise İstanbul temsilcisi kazandı.

Club Brugge, 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda rakibi 2-1 ve 3-1'lik skorlarla mağlup ederken, Beşiktaş da 2006-2007'de UEFA Kupası grup aşamasında sahadan 2-1 galip ayrılmıştı

ALEKSEİ KULBAKOV DÜDÜK ÇALACAK

Bu zorlu mücadelede Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov düdük çalacak. Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Dzmitry Dzmitryieu olacak.

Maçta VAR koltuğunda Polonya'da Bartosz Frankowski, AVAR'da yine Polonyalı Krzysztof Myrmus oturacak.

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