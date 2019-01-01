Beşiktaş için Mustafa Akbaş iddiası

Trabzonspor'un yollarını ayırdığı Mustafa Akbaş, Beşiktaş'a mı geliyor? Mustafa Akbaş'ın yakın arkadaşı Murat Şahin'in instagram hesabından "Kardeşim Beşiktaş hayırlı olsun" verdiği mesajın ardından Mustafa Akbaş'ın, Murat Şahin ile birlikte İstanbul yolculuğunu paylaşması sosyal medyada büyük yankı yarattı.

Mustafa Akbaş'ın yakın arkadaşı Murat Şahin'in "Kardeşim Beşiktaş hayırlı olsun" mesajı üzerine Mustafa Akbaş'ın İstanbul yolculuğu paylaşımı transferin bittiği yönünde yorumlara neden oldu.

Beşiktaş yönetimi Pepe'nin ayrılmasından sonra 1 yabancı stoper tranferi için çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan Sadık Çiftpınar için de zemin yoklamaya devam ediyor. Beşiktaş yabancı ve 1 yerli stoper transferini gerçekleştirdikten Şenol Güneş'in de onayı doğrultusunda alternatif olarak hem sol bek, stoper mevkinde forma giyebilen Mustafa Akbaş'ı gündemine alacak.

SÖZLEŞMESİ TL ÜZERİNDEN

Şenol Güneş'in de onayı doğrultusunda alternatif olarak düşünülen Mustafa Akbaş'ın bonservisi elinde. 28 yaşındaki futbolcunun transfer edilmesi halinde sözleşmesi TL üzerinden olacak. Mustafa Akbaş'ın büyük bir maliyetinin olmaması ve hem sol bek, hem de stoper pozisyonlarında oynayabilmesinden dolayı Şenol Güneş kadro derinliği bakımından alternatif olarak bu transfere onay verdi.

(Futbol Arena)