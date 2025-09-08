İSTANBUL 28°C / 18°C
  Beşiktaş için yeni transfer iddiası! Mika Godts için dev teklif
Spor

Beşiktaş için yeni transfer iddiası! Mika Godts için dev teklif

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için bir iddia da Hollanda'dan geldi. Habere göre siyah-beyazlı ekip Ajax'ın genç oyuncusu Mika Godts ile ilgilendiğine yer verildi.

Haber Merkezi8 Eylül 2025 Pazartesi 23:05
Beşiktaş için yeni transfer iddiası! Mika Godts için dev teklif
Beşiktaş'ın Hollanda ekibi Ajax'ın genç yıldızı Mika Godts için girişimde bulunduğu ancak sonuç alamadığı iddia edildi.

Voetbal International'da yer alan haberde; Siyah-beyazlıların, 20 yaşındaki Belçikalı futbolcu için yaklaşık 15 milyon euro civarında bir teklif sunduğu öne sürüldü. Ancak Ajax cephesi bu öneriyi kesin bir dille reddetti.

Ajax Teknik Direktörü Alex Kroes'un, Hollanda'da transfer döneminin kapanmış olması nedeniyle yeni bir oyuncu alamayacaklarını belirterek Godts'un satışına sıcak bakmadığı ifade edildi.

Öte yandan genç futbolcunun da şu aşamada ayrılmayı düşünmediği öğrenildi. 2029 yılına kadar Ajax ile sözleşmesi bulunan Godts'un, kulüpten başarılar elde etmeden ayrılmak istemediği kaydedildi.

