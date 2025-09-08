Beşiktaş'ın Hollanda ekibi Ajax'ın genç yıldızı Mika Godts için girişimde bulunduğu ancak sonuç alamadığı iddia edildi.

Voetbal International'da yer alan haberde; Siyah-beyazlıların, 20 yaşındaki Belçikalı futbolcu için yaklaşık 15 milyon euro civarında bir teklif sunduğu öne sürüldü. Ancak Ajax cephesi bu öneriyi kesin bir dille reddetti.

Ajax Teknik Direktörü Alex Kroes'un, Hollanda'da transfer döneminin kapanmış olması nedeniyle yeni bir oyuncu alamayacaklarını belirterek Godts'un satışına sıcak bakmadığı ifade edildi.

Öte yandan genç futbolcunun da şu aşamada ayrılmayı düşünmediği öğrenildi. 2029 yılına kadar Ajax ile sözleşmesi bulunan Godts'un, kulüpten başarılar elde etmeden ayrılmak istemediği kaydedildi.