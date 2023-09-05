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Spor

Beşiktaş için zorlu süreç yaklaşıyor

Bu sezon oynadığı 9 resmi maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alan Beşiktaş'ı, yıl sonuna kadar oldukça yoğun bir fikstür bekliyor. Siyah-beyazlılar Avrupa'da ve ligde üst üste oynayacağı maçlarla aralık ayında kritik bir dönemden geçecek.

5 Eylül 2023 Salı 11:30 - Güncelleme:
Beşiktaş için zorlu süreç yaklaşıyor
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Kartal, bu maçın ardından 21 Eylül'de UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge'a konuk olacak.

Siyah-beyazlı takım, Belçika deplasmanının ardından iç sahada Kayserispor'u ağırlayacak. Konyaspor ile deplasmanda karşılaşıp 5 Ekim'de İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek Beşiktaş, bu maçın ardından iç sahada İstanbulspor ile oynayacak. 9. haftada Galatasaray deplasmanına gidecek Beşiktaş, 26 Ekim'de Norveç'te Bodo/ Glimt'le oynayacak.

Ardından iç sahada G.Antep'i konuk edecek Kartal, Antalyaspor ile oynanacak lig maçının ardından 9 Kasım'da evinde Bodo/ Glimt'le oynayacak. Başakşehir'le taraftarının önünde oynayacak olan siyah-beyazlılar Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak ve ardından 30 Kasım'da Club Brugge'ü konuk edecek.

Başkent'te A.Gücü'ne konuk olacak Kartallar, 15. haftada ezeli rakibi F.Bahçe ile evinde karşılaşacak. 14 Aralık'ta ise İsviçre deplasmanında Lugano ile gruptaki son maçına çıkacak. Bu maçın dönüşünde de Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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