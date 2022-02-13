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Spor

Beşiktaş Icrypex, Yukatel Merkezefendi Basket'i geçemedi

Beşiktaş Icrypex, ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta mücadelesinde deplasmanda Yukatel Merkezefendi Basket'e 76-71 mağlup oldu.

13 Şubat 2022 Pazar 18:07 - Güncelleme: 13 Şubat 2022 Pazar 18:07
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Yukatel Merkezefendi Basket, sahasında Beşiktaş Icrypex'i 76-71 yendi.

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Kaan Büyükçil, Ali Köseoğlu

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Hollowell 21, Emircan Koşut 8, Serkan Menteşe, Ali İhsan Paçacı, Altan Erol, German 20, Lomazs 3, Hakan Yapar 16, Thomas Akyazılı, Sestina 8

BEŞİKTAŞ ICRYPEX: Lawson 7, Jefferson 9, Ercan Osmani 7, Furkan Haltalı 16, Egehan Arna 15, Reaves 1, Siphai 16

1. PERİYOT: 17-14

DEVRE: 37-33

3. PERİYOT: 55-54

5 FAULLE ÇIKANLAR: 37.05 Lomazs (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket), 21.01 Furkan Haltalı (Beşiktaş Icrypex)

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