Beşiktaş Icrypex, Yukatel Merkezefendi Basket'i geçemedi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Yukatel Merkezefendi Basket, sahasında Beşiktaş Icrypex'i 76-71 yendi.
SALON: Pamukkale Üniversitesi
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Kaan Büyükçil, Ali Köseoğlu
YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Hollowell 21, Emircan Koşut 8, Serkan Menteşe, Ali İhsan Paçacı, Altan Erol, German 20, Lomazs 3, Hakan Yapar 16, Thomas Akyazılı, Sestina 8
BEŞİKTAŞ ICRYPEX: Lawson 7, Jefferson 9, Ercan Osmani 7, Furkan Haltalı 16, Egehan Arna 15, Reaves 1, Siphai 16
1. PERİYOT: 17-14
DEVRE: 37-33
3. PERİYOT: 55-54
5 FAULLE ÇIKANLAR: 37.05 Lomazs (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket), 21.01 Furkan Haltalı (Beşiktaş Icrypex)