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Spor

Beşiktaş iddiaları vardı! Sergen Yalçın için açıklama geldi

Adı Beşiktaş ile gündeme gelen Sergen Yalçın için Antalyaspor cephesinden açıklama geldi. Akdeniz ekibinin başkanı Sinan Boztepe, önceliklerinin Sergen Yalçın ile yola devam etmek olduğunu belirtti. İşte detaylar...

DHA16 Nisan 2024 Salı 16:55 - Güncelleme:
Beşiktaş iddiaları vardı! Sergen Yalçın için açıklama geldi
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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Başkan Sinan Boztepe, önceliklerinin teknik direktör Sergen Yalçın ile yola devam etmek olduğunu söyledi.

Antalyaspor, Pazar günü sahasında oynayacağı Hatayaspor maçının hazırlıklarını tesislerinde teknik direktör Sergen Yalçın gözetiminde sürdürüyor. Başkan Sinan Boztepe, kırmızı beyazlılarda sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan ve adı Beşiktaş ile sıkça anılan teknik direktör Sergen Yalçın hakkında açıklama yaptı.

"ÖNCELİĞİMİZ SERGEN YALÇIN İLE DEVAM ETMEK"

Başkan Boztepe, "Sergen Yalçın hocamız yeni dönem için kalmaya sıcak bakıyor. Önümüzde daha 6 haftalık bir sürecimiz var. Hocamız ile sezon sonuna kadar olan bir sözleşmemiz mevcut. Sözleşme uzatma konusunda kendisiyle Hatayspor maçından sonra bir görüşme gerçekleştireceğiz. Henüz bir görüşmemiz söz konusu olmadı. Hatayspor maçından sonra da süreç belli olacak. Şu an maçlarımız devam ediyor, sözleşme ile ilgili konuşmak erken olur. Gönlümüz Sergen hocamızın bizimle kalıp yolumuza devam etmek ama gitmekten yana da tavır alırsa, biz Antalyaspor ve yönetim olarak aksiyonlarımızı alacak durumdayız. Her şeye hazırlığımızı yapmış durumdayız ama dediğim gibi önceliğimiz her zaman hocamız Sergen Yalçın ile devam etmek" dedi.

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