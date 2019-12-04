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Beşiktaş, Ighalo için kolları sıvadı

Shanghai Shenhua’dan ayrılmak isteyen Nijeryalı forvet Odion Ighalo için Beşiktaş görüşmelere başladı.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
2017’de Watford’dan ayrılma kararı aldıktan sonra adı sık sık Süper Lig kulüpleriyle anılan, fakat Çin ekibi Changchun YaTai’ye transfer olan Ighalo için Beşiktaş kolları sıvadı.
 
Hemen hemen 2 yıllık Çin macerasının ardından artık ülkeden ayrılmak isteyen ve hedefi olan bir Avrupa kulübüne gitmek için eşyalarını toplayan Ighalo için Beşiktaş’ın devreye girdiği öğrenilirken Erdal Torunoğlulları’nın oyuncunun menajeri olan Emefie Aneke Atta ile görüşmelere başladığı bildirildi.
 
BURAK YILMAZ'IN ALTERNATİFİ
 
YaTai’de 55 maçta 35  gol, Shanghai Shenhua’da ise 18 maçta 10 gol atan Odion Ighalo’nun kalitesinden bir şey kaybetmediği görülürken, Beşiktaş’ta Burak Yılmaz’ın yaşının 34 olmasının yanı sıra tecrübeli forvetin sakatlık problemleri yaşaması ve takımda alternatif bir golcünün olmaması siyah beyazlı yönetimi Ighalo konusunda iştahlandırıyor. Kariyerinde daha önce Udinese, Granada, Watford formaları giyen 30 yaşındaki futbolcu 26 kez de Nijerya Milli Takımı’nda görev aldı.
 

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