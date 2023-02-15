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Spor

Beşiktaş, iki ismin sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor

Beşiktaş'ta ayrılan oyuncuların sayısı artmaya başladı. Josef De Souza'nın ardından Atiba Hutchinson ve Kevin N'Koudou ile de yollar ayrılıyor.

NTV Spor15 Şubat 2023 Çarşamba 20:48 - Güncelleme:
Beşiktaş, iki ismin sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor
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Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın ardından Atiba Hutchinson ve Kevin N'Koudou ile yollar ayrılıyor.

Siyah-beyazlı yönetim iki futbolcunun da sözleşmelerini feshetme kararı aldı. Atiba ve N'Koudou'nun kontratları sezon sonu tamamlanacaktı.

Atiba'nın Beşiktaş'tan ayrılması ile siyah beyazlı kulüpte 10 yıllık dönemin sonuna gelindi.

2013'te PSV Eindhoven'den transfer edilen 40 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ta 10. sezonunu yaşıyordu. Atiba 3 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası zaferi yaşadı.

Beşiktaş'ta 333 maça çıkan Kanadalı oyuncu, siyah beyazlı takımda en fazla forma giyen yabancı oyuncu olarak da tarihe geçti.

Siyah-beyazlı takıma 2019/20 sezonunun başında İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan transfer olan Kevin N'Koudou ise 107 maçta forma giyerken 21 gol ve 9 asist kaydetti.

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