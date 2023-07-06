Beşiktaş iki transferde sona yakın

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancıı'nın transferlerinde aşama kaydettiklerini belirttiği Ganalı stoper Daniel Amartey ve Rus orta saha Daler Kuzyaev ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Bonservisleri ellerinde olan 2 oyuncunun en geç bu hafta sonuna kadar Beşiktaş'a olumlu dönüş yapmalarının beklendiği ifade edildi.

KAMPA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Amartey ve Kuzyaev'i kadrosuna katmaya yakın olan Beşiktaş, oyuncuları Avusturya kampına yetiştirip, 27 Temmuz'da oynanacak Konferans Ligi eleme turunda sahaya çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

Beşiktaş bu iki transferi de erkenden bitirip elemelere kadar tam kadroyu oluşturmaya çalışacaklar.