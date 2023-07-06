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Spor

Beşiktaş iki transferde sona yakın

Gelecek sezonun kadro planlamasına göre Daniel Amartey ve Daler Kuzyaev'i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş bu transferlerde sona yaklaştı.

Takvim6 Temmuz 2023 Perşembe 11:24 - Güncelleme:
Beşiktaş iki transferde sona yakın
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Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancıı'nın transferlerinde aşama kaydettiklerini belirttiği Ganalı stoper Daniel Amartey ve Rus orta saha Daler Kuzyaev ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Bonservisleri ellerinde olan 2 oyuncunun en geç bu hafta sonuna kadar Beşiktaş'a olumlu dönüş yapmalarının beklendiği ifade edildi.

KAMPA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Amartey ve Kuzyaev'i kadrosuna katmaya yakın olan Beşiktaş, oyuncuları Avusturya kampına yetiştirip, 27 Temmuz'da oynanacak Konferans Ligi eleme turunda sahaya çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

Beşiktaş bu iki transferi de erkenden bitirip elemelere kadar tam kadroyu oluşturmaya çalışacaklar.

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