Beşiktaş iki transferi bitirmek üzere

Şu ana kadar Romain Saiss ve Gedson Fernandes'i kadrosuna katan siyah beyazlılar, diğer transferler için de çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor. En az iki santrfor, hücum kanat, stoper ve sol bek alacak Beşiktaş, şartların oluşması halinde bir de orta saha ile sözleşme imzalayacak.

GELECEK HAFTA EN AZ İKİ TRANSFER SONUÇLANABİLİR

Siyah beyazlılar bu çalışmalar doğrultusunda hafta içinde en az iki transferi sonuçlandırmak istiyor ve hedefte santrfor ile kanat forvet var.

WOUT WEGHORST'TA "SATIN ALMA OPSİYONU" PÜRÜZÜ

Yaklaşık bir aydır uğraşılan Wout Weghorst ile birçok konuda anlaşan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, %80'lere kadar çıkan olumlu ihtimali %100'e tamamlamak için görüşmelere devam ediyor. Weghorst'un kulübü Burnley ile de görüşen Kazancı, kiralamanın yanı sıra satın alma opsiyonu da İngiliz kulübüne kabul ettirmeye çalışıyor. Anlaşmaların tamamlanması durumunda Weghorst resmi imza için İstanbul'a gelecek.

JACKSON MULEKA BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞTI

Siyah beyazlıların hücum hattındaki diğer hedefi olan Jackson Muleka'da da görüşmeler sürüyor. Muleka'nın Beşiktaş'ta oynamayı kabul etmesine rağmen Standart Liege bu transferden para kazanmak istiyor ve önceliği bonservise vermiş durumda.