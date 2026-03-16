Ersin Destanoğlu kritik kurtarışlarıyla yıldızlaştı.

Junior Olaitan Beşiktaş formasıyla 2. golünü attı.

Topun oyunda kalma süresi 46 dakika 59 saniye.

Süper Lig'de 13 maçlık yenilmezlik serisi G.Saray karşısında sonlanan Beşiktaş, Gençlerbirliği deplasmanında zorlandı. İlk 15 dakikada topa daha çok sahip olan taraf Beşiktaş, pozisyonlara giren ekip ise Kırmızı-Siyahlılar oldu. 18. dakikada ev sahibinde Koita kırmızı kart gördü. Bu dakikadan itibaren Siyah-Beyazlılar, Ankara temsilcisinin kalesinde tehlike oluşturdu. 41'de G.Birliği kalecisi Velho, Orkun Kökçü'nün sert şutunu iki hamlede kontrol edebildi. İlk yarıda iki kaleci de ikişer kurtarışa imza attı. Beşiktaş, ikinci yarıda bambaşka bir kimliğe büründü. Gençlerbirliği savunmasını iyice yıpratan Kara Kartal, 56. dakikada kilidi Olaitan ile açtı. 67'de Orkun Kökçü serbest vuruştan sert vurdu, uzak direğe çarpan top ağlarla buluştu. Ev sahibi ekip farkı düşürmek için denemelerde bulundu. Ancak Beşiktaş'ın başarılı eldiveni Ersin, G.Birliği'ne gol izni vermedi.

"İNŞALLAH DEVAMI GELİR"

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, maç sonunda açıklamalarda bulundu: "Aslında ilk devrede biraz zorlandık, Galatasaray maçındaki gibi. Rakibimiz 10 kişi kaldı. Orada topu daha fazla çevirmemiz lazımdı ama daha çok topu almaya gittik. O da önde eksik kalmamıza neden oldu. Ortadan oynamayı denedik, rakip de bunu bekliyordu. Hocamız da devrede bunu söyledi. İkinci yarıda daha önde oynadık. Golü izledim. Uzun bir aradan sonra frikikten gol bulduk. Her zaman olmuyor ama bugün şans yanımdaydı. İnşallah devamı gelir."

"HOCAMIZ BANA GÜVENİYOR"

Junior Olaitan: "Bizim için kolay bir maç olmadı derbiden sonra. Özellikle kaybetmeme serimiz vardı, kazanarak geliyorduk ve ardından bir mağlubiyet. Beşiktaş çok büyük bir kulüp ve her pozisyonda oynamaya hazır olmanız gerekiyor. Ben de kendimi hazırlamaya çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Hocamıza da teşekkür ediyorum, bana güveniyor."

ÜST ÜSTE 3 DIŞ SAHA GALİBİYETİ

Deplasmanda oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, Nisan-Ağustos 2023 arasındaki beş karşılaşmalık süreçten bu yana ilk kez üst üste 3+ dış saha galibiyeti aldı.