  • Beşiktaş, ikinci yarıya hazırlanıyor
Spor

Beşiktaş, ikinci yarıya hazırlanıyor

Beşiktaş, Antalya'da Sergen Yalçın yönetiminde sezonun ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.

AA6 Ocak 2026 Salı 18:20
Beşiktaş, ikinci yarıya hazırlanıyor
Beşiktaş, sezonun ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.

Antalya'da teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise siyah-beyazlı takımın, taktik uygulamalar gerçekleştirdiği öğrenildi.

Antrenmanda Cengiz Ünder sahada bireysel, Jota Silva ise takımla çalıştı.

Rafa Silva da ısınma hareketlerinden sonra antrenör eşliğinde takımdan ayrı çalışma gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

