Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile anılan Jadon Sancho hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İngiliz yıldızın, siyah-beyazlıların teklifine verdiği yanıt ortaya çıktı.

Alfredo Pedulla'nın haberine göre, 25 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ın transfer teklifine 'hayır' cevabını verdi.

JUVENTUS'U BEKLİYOR

Sancho için Roma'nın da devreye girdiği ifade edilirken, yıldız ismin şu ana kadar gelen tüm teklifleri geri çevirdiği ve Juventus'un hamlesini beklemeyi tercih ettiği kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTECEK

Bonservisi Manchester United'da bulunan Sancho'nun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Tecrübeli kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 28 milyon euro olarak gösteriliyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçiren Jadon Sancho, Londra temsilcisinde çıktığı 41 maçta 5 gol attı ve 10 asist yaptı.