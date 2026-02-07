Beşiktaş ile Alanyaspor 20. kez karşı karşıya

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında karşılaşacağı Corendon Alanyaspor ile 20. kez rakip olacak. Ligde oynadığı son 9 müsabakada mağlubiyet yaşamayan Kartal'ın öncelikli hedefi Avrupa kupaları potasına girmek.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde siyah-beyazlılar 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 36 puanla 5. sırada yer alıyor. Turuncu-yeşilliler ise 4 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda aldığı 22 puan ve averajla 10. sırada bulunuyor.

SÜPER LİG'DE 20. RANDEVU

Alanyaspor ile Beşiktaş, ligde bugüne kadar 19 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 10, turuncu-yeşilliler ise 4 galibiyet elde ederken, 5 maç da berabere sonuçlandı. Söz konusu müsabakalarda Kartal, 35 kez fileleri havalandırırken, Antalya temsilcisi 21 golle karşılık verdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Antalya'da oynanan müsabakayı Alanyaspor 2-0'lık skorla kazandı.

SERGEN YALÇIN'IN ALANYASPOR KARNESİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor maçıyla siyah-beyazlıların başında ikinci dönemindeki 20. karşılaşmasına çıkacak. 53 yaşındaki teknik adam, yine bir Alanyaspor mücadelesiyle başlayan bu süreçte ligde 19 haftada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Yalçın, Beşiktaş teknik direktörü olarak Alanyaspor ile 5 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Sergen Yalçın ekibi 1 defa kazanırken, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

ORKUN KÖKÇÜ'DEN SON 3 MAÇTA 3 GOL

Beşiktaşlı futbolcu Orkun Kökçü, oynadığı son 3 müsabakada da rakip fileleri havalandırmayı başardı. Kökçü, Süper Lig'de Eyüpspor ve Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Kocaelispor karşısında 1'er gol kaydetti.

RAKİBİNİ 5 MAÇTIR YENEMİYOR

Siyah-beyazlılar, Alanyaspor ile oynadığı son 5 müsabakada galibiyet alamadı. Bu süreçte rakibiyle 3 maçta berabere kalan Beşiktaş, 2 mücadeleden de mağlup ayrıldı. Kartal, Antalya temsilcisi karşısında son galibiyetini 2022-2023 sezonunda İstanbul'da almıştı.

KADROYA 7 YENİ İSİM DAHİL OLDU

Kartal, kış transfer döneminde kadrosuna 7 yeni oyuncu dahil etti. Siyah-beyazlılar; Yasin Özcan, Kristjan Asllani, Junior Olaitan, Hyeon-gyu Oh, Emmanuel Agbadou, Amir Murillo ve Devis Vasquez'i kadroya kattı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın hangi isimleri maç kadrosuna dahil edeceği ise son antrenmandan sonra belli olacak.

Bu süreçte Tammy Abraham, Demir Ege Tıknaz, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Jonas Svensson ve Davide Jurasek ise takımdan ayrılan isimler oldu.

3 FUTBOLCU SARI KART SINIRDA

Beşiktaş'ta, Alanyaspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kartal'da Kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra Emirhan Topçu, Salih Uçan ve El Bilal Toure, Alanyaspor maçında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmanda oynanacak Başakşehir müsabakasında cezalı duruma düşecek.

Siyah-beyazlılarda Konyaspor müsabakasında kırmızı kart gören Kristjan Asllani ile aynı maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen El Bilal Toure, forma giyemeyecek.

OĞUZHAN ÇAKIR YÖNETECEK

Beşiktaş ile Alanyaspor arasındaki müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Murat Temel yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Fatih Tokail olacak.