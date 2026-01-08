İSTANBUL 17°C / 3°C
Spor

Beşiktaş ile anılıyordu! August Priske'den transfer açıklaması

Beşiktaş'ın gündeminde olan Djurgarden forması giyen 21 yaşındaki genç yıldız August Priske transfer haberleri hakkında açıklamalarda bulundu. Başarılı futbolcu 'Büyük bir kulüp ama bu konuda özel bir yorumum yok.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

8 Ocak 2026 Perşembe 17:03
Beşiktaş ile anılıyordu! August Priske'den transfer açıklaması
Djurgarden forması giyen 21 yaşındaki golcü futbolcu August Priske, hakkındaki transfer ve Beşiktaş haberleriyle ilgili konuştu.

"ÇOK FAZLA YAZILIYOR"

Transfer haberleriyle ilgili konuşan genç golcü, "Tamamen normal. Bu konuyu fazla düşünmüyorum ama çok fazla yazıldığının farkındayım." dedi.

"ÖZEL YORUM YOK"

Beşiktaş haberlerine cevap veren 21 yaşındaki futbolcu, "Büyük bir kulüp ama bu konuda özel bir yorumum yok." sözlerini sarf etti.

"ÇOK FAZLA MESAJ VAR"

Beşiktaş taraftarlarının sosyal medyadan kendisine çok fazla mesaj gönderdiğini söyleyen Priske, "Instagram'da çok fazla mesaj ve yorum var, orası şu anda biraz zorlanıyor. Durum bu." diye konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN PLAN"

Sosyal medyadan mesajlar almasının kendisi için hoş bir durum olduğunu ancak bu durumun kendisini etkilemediğini söyleyen Priske, transfer ve kulüp tercihi ile ilgili gelen soruya, "Kulüpler konusunda kesin bir şey söylemek zor. Benim için, gelişmem ve futbol oynamaya devam etmem için iyi bir proje ve iyi bir plan olması çok önemli. Önemli olan plan ve her şeyin nasıl göründüğü." yanıtını verdi.

"DOĞRU ZAMAN OLMALI"

Transfer ile ilgili değerlendirmelerine devam eden Priske, "Benim ve kulübüm Djurgarden için doğru zaman olmalı. Acelem yok. Ne olacağını göreceğiz, bunu görmek heyecan verici olacak." diye konuştu.

DJURGARDEN PERFORMANSI

Djurgarden forması altında geçen sezon 43 maçta süre bulan 21 yaşındaki genç santrfor 23 gol attı ve 3 asist yaptı.

